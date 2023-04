Σε εξέλιξη βρίσκονται, τη Μεγάλη Δευτέρα, δύο επιχειρήσεις της ιταλικής Ακτοφυλακής για τη διάσωση 1.200 μεταναστών και προσφύγων, νότια της Σικελίας.

Η πρώτη επιχείρηση αφορά σε 800 μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι επιβαίνουν σε ένα αλιευτικό σκάφος που πλέει στη θαλάσσια περιοχή 120 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Συρακουσών.

Στη δεύτερη επιχείρηση, οι δυνάμεις της Ακτοφυλακής της Ιταλίας επιχειρούν για να διασώσουν άλλους 400 “ανθρώπους σε απόγνωση μεσοπέλαγα”, οι οποίοι επιβαίνουν σε άλλο αλιευτικό σκάφος, το οποίο πλέει 170 ναυτικά μίλια νότιο ανατολικά του Κάπο Πάσερο της Σικελίας.

🔴 Update

A merchant vessel has supplied fuel & water to the boat with ⁓400 people on it but has not rescued it following orders from Malta.

Currently, the boat is struggling with 1.5m waves, a huge danger.

The EU must take its responsibility & rescue the people immediately! pic.twitter.com/toj7JfynNw

