Στους 5 ανέρχονται οι νεκροί στα συντρίμμια των πολυκατοικιών, που κατέρρευσαν έπειτα από έκρηξη την Κυριακή στη Μασαλία, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν, τη Μεγάλη Δευτέρα, άλλη μια σορό, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης της Γαλλίας.

Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν νωρίτερα ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται στους 8, μετά την έκρηξη που κατέστρεψε τις δύο πολυκατοικίες και προκάλεσε ζημιές σε μια τρίτη στη Μασαλία. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 5 και, προς το παρόν, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

Η ανάσυρση των νεκρών είναι «ένα μακάβριο, δύσκολο και δραματικό έργο» σχολίασε ο υπουργός Στέγασης της Γαλλίας, Ολιβιέ Κλάιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μασαλία. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, πρέπει να στηρίξει τα θύματα, τις οικογένειές τους και εκείνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται «με προσοχή και αποφασιστικότητα», τόνισε ο υπουργός. Συνολικά, έχουν εκκενωθεί 40 κτήρια κοντά στο σημείο της καταστροφής, στη Μασαλία. Από την κατάρρευση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία δυσχέρανε τις έρευνες, αφού συνεχιζόταν μέχρι το πρωί σήμερα.

Eight people are feared to be under the rubble after two buildings collapsed in Marseille. A third building partly collapsed. Five people were taken to hospital with serious but not life-threatening injuries https://t.co/6PjQ50sDUR pic.twitter.com/F8lmPeOHDV

— Reuters (@Reuters) April 10, 2023