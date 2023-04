Από μια ακόμη ένοπλη επίθεση συγκλονίστηκε το Λούισβιλ στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Δευτέρα, μετά το μακελειό που σημειώθηκε νωρίτερα στο Κεντάκι των ΗΠΑ και είχε τραγικό απολογισμό πέντε νεκρούς και οκτώ τραυματίες.

Κατά το δεύτερο περιστατικό, στο Λούισβιλ του Κεντάκι, το οποίο ακολούθησε έπειτα από λίγες ώρες, σύμφωνα με τους New York Times, ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε άλλον άνδρα, ενώ τραυμάτισε και έναν δεύτερο έξω από κοινότητα κολεγίου.

Η Αστυνομία του Κεντάκι, όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε διαφύγει, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα.

«Επιβεβαιώνουμε το περιστατικό και τον τραυματισμό στο κολέγιο. Δεν υπάρχει ενεργός κίνδυνος αυτήν τη στιγμή στο καμπ» ανακοίνωσε η Αστυνομία.

One shot dead outside Louisville community college following bank mass shooting https://t.co/RkgOrrimXz pic.twitter.com/lQEYI8K9nR

— New York Post (@nypost) April 10, 2023