Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκεται η Λόρι Βάλοου-Ντέιμπειλ, γνωστή στα αμερικανικά ΜΜΕ με το παρατσούκλι «Doomsday Mom», η οποία κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της ότι σκότωσαν τα δύο παιδιά της και την πρώην γυναίκα του.

Η δίκη της 49χρονης Αμερικανίδας, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Μπόιζι του Άινταχο, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών ΜΜΕ και όχι μόνον, καθώς πρόκειται για μια πολύκροτη υπόθεση για την οποία έχουν γραφτεί βιβλία και έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ στις ΗΠΑ.

After four days of jury selection, 10 men and 8 women have been seated in the trial of “Doomsday Cult Mom” #LoriVallowDaybell.

Opening statements are scheduled to begin on Monday.

MORE HERE: https://t.co/lh8efRgRiD pic.twitter.com/9DI5MopzlC

— Court TV (@CourtTV) April 8, 2023