Στο «κόκκινο» η ένταση στη Γαλλία, με νέο γύρο διαδηλώσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη τη Μεγάλη Πέμπτη. Ένταση και επεισόδια επικρατούν στις γαλλικές πόλεις εν αναμονή της απόφασης του Συνταγματικού Συμβουλίου αύριο (14/4), για την έγκριση ή μη του νομοσχεδίου για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.

Τα γαλλικά συνδικάτα κάλεσαν σήμερα τους εργαζομένους να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, τη 12η ημέρα διαμαρτυριών από τα μέσα Ιανουαρίου, ενάντια στο νομοσχέδιο που θα αναγκάζει τους Γάλλους να συνταξιοδοτηθούν δύο χρόνια αργότερα, από τα 62 στα 64 έτη.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα μπλόκαραν σήμερα το κτήριο του Συνταγματικού Συμβουλίου με κάδους σκουπιδιών ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι διαδηλωτές στο Παρίσι διέρρηξαν το κατάστημα της Louis Vuitton στα Ιλίσια Πεδία.

«Ψάχνετε χρήματα για να χρηματοδοτήσετε τις συντάξεις; Πάρτε τα από τις τσέπες των δισεκατομμυριούχων» τόνισε ο συνδικαλιστής της Sud Rail Fabien Villedieu, καθώς τα κεντρικά γραφεία της LVMH γέμισαν με κόκκινο καπνό. Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές αποχώρησαν ειρηνικά.

🇫🇷The French Revolution Continues🇫🇷 Protesters storming Louis Vuitton HQ Silence still from fascist tyrannical authoritative dictator Macron – I’m sure his WEF puppet masters are disapproving as he awaits instructions.#France #Paris #Macron pic.twitter.com/6zMKhxxOmT — Concerned Citizen (@cotupacs) April 13, 2023

Οι συνδικαλιστές έχουν προγραμματίσει διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ αναμένονται στις κινητοποιήσεις να βρεθούν από 500.000 άτομα έως 1 εκατομμύριο. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά οι διαδηλώσεις θα απαγορευτούν.

Κάποια τρένα θα ακυρωθούν και αναμένονται απεργίες μεταξύ των εργαζομένων στα διυλιστήρια, των απορριμματοσυλλεκτών και των δασκάλων.

The Parisian protesters against Macron are marching towards Place de la Bastille and we all know what happened there in 1789!#franceprotest #paris pic.twitter.com/qhOLFuhXw0 — James Melville (@JamesMelville) April 13, 2023

Στο Παρίσι, οι νέοι τοποθετημένοι στην κεφαλή της πομπής, οργανώνονται και τραγουδούν προσπαθώντας να παρακινήσουν το πλήθος.

«Θα φτάσουμε μέχρι την απόσυρση, αυτό είναι σίγουρο» δήλωσε ένας φοιτητής, ακτιβιστής στο Raised Fist.

«Συνταγματικός ή όχι, δεν τον θέλουμε αυτόν τον νόμο» τραγουδούν οι φοιτητές.

«Για μένα είμαστε μόνο στην αρχή» είπε η Marie, φοιτήτρια στο Paris-Saclay. «Το σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κινητοποίηση εδώ και τρεις μήνες» πρόσθεσε.

Επεισόδια σε Παρίσι και Λιόν

Βίντεο που έχουν κοινοποιηθεί στα social media, δείχνουν ότι στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν αρχίσει να σημνειώνονται εντάσεις με καπνούς και χρήση δακρυγόνων.

Επίσης, στη Λιόνν σημειώθηκαν λεηλασίες και τραυματισμοί. Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος από το site actu.fr τραυματίστηκε στο κεφάλι από ρόπαλο αστυνομικού.

Οι συγκρούσεις φαίνεται πως ξεκίνησαν έπειτα από εισβολή και γράψιμο με σπρέι στην πόρτα πολυτελούς ξενοδοχείου, κατά μήκος της πολυσύχναστης λεωφόρου des Belges. Την ίδια ώρα, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε στο κεφάλι.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Ομως η ατμόσφαιρα ιδίως στο Παρίσι είναι πολύ πολύ τεταμένη. Αναφορές για οργή που ξεχειλίζει.

Αυτή την ώρα διαδηλωτές κατευθύνονται στην έδρα του Συνταγματικού Συμβουλίου, το οποίο την τελευταία ώρα έχει περικυκλωθεί απο εκατοντάδες στρατοχωροφύλακες.

Το πρωί ο υπουργός εσωτερικών απαγόρευσε τις διαδηλώσεις έξω απο το Συνταγματικό Συμβούλιο, όμως οι διαδηλωτές φαίνεται πως δεν το έλαβαν υπόψη τους» έγραψε λίγο νωρίτερα στο Twitter η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά, ανταποκρίτρια του Star στο Παρίσι.

🇫🇷 Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Ομως η ατμόσφαιρα ιδίως στο Παρίσι είναι πολύ πολύ τεταμένη. Αναφορές για οργή που ξεχειλίζει. Αυτή την ώρα διαδηλωτές κατευθύνονται στην έδρα του Συνταγματικού Συμβουλίου, το οποίο την τελευταία ώρα έχει περικυκλωθεί απο εκατοντάδες… — Maria Denaxa (@mdenaxa) April 13, 2023

Συγκρούσεις διαδηλωτών και Αστυνομίας σε Νάντ και Ρεν

Βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών την Πέμπτη στη Νάντ, όπου η 12η ημέρα κινητοποίησης ενάντια στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος συγκέντρωσε μεταξύ 10.000 ατόμων, σύμφωνα με την Αστυνομία, και 25.000 ατόμων, σύμφωνα με τα συνδικάτα.

Η ένταση ξεκίνησε καθώς η πομπή περνούσε μπροστά από τη νομαρχία στη Νάντ, η Αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη των δύο και πλέον ωρών συγκρούσεων.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις