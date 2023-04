Σήμερα Παρασκευή η ανώτατη συνταγματική Aρχή της Γαλλίας, δηλαδή το Συνταγματικό Συμβούλιο, αναμένεται να αποφανθεί για το αν η επίμαχη πρόταση μεταρρύθμισης των συντάξεων του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να γίνει δεκτή, να τροποποιηθεί ή να απορριφθεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του γαλλικού Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το FRANCE 24, ως μία από τις τρεις ανώτατες νομικές Αρχές της Γαλλίας, το Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα της Πέμπτης Δημοκρατίας που παρουσίασε ο Σαρλ ντε Γκωλ το 1958.

Το Συμβούλιο δεν είναι ένα πολιτικοποιημένο όργανο, όπως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, και τείνει να επικεντρώνεται στα πιο τεχνικά ζητήματα της ερμηνείας του Συντάγματος.

Η πλειοψηφία της κοινής γνώμης διάκειται δυσμενώς για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Μακρόν, η οποία θα αυξήσει κυρίως την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Μάλιστα το κίνημα διαμαρτυρίας δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης, καθώς ο Γάλλος Πρόεδρος προκάλεσε νέα οργή, «βραχυκυκλώνοντας» το κοινοβούλιο για να περάσει το νομοσχέδιο, χρησιμοποιώντας το Άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που συχνά θεωρείται ως «πυρηνική επιλογή». Έτσι, σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, η ετυμηγορία του Συμβουλίου αναμένεται με αγωνία.

Τα εννέα μέλη του Συμβουλίου, με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Λοράν Φαμπιούς, θα λάβουν δύο σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν το μέλλον της νομοθεσίας: Η πρώτη για τη συνταγματικότητά της και η δεύτερη για το αν θα επιτραπεί η διεξαγωγή δημόσιου δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση. Αποφασίζοντας για το αν είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα, το Συμβούλιο θα αποδεχθεί το νομοσχέδιο στο σύνολό του, θα τροποποιήσει πτυχές του ή θα το απορρίψει πλήρως.

Ένα μέλος του Συμβουλίου προειδοποίησε να μην αναμένεται μια απλή λύση στην πολιτική κρίση της Γαλλίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Η απόφαση του Συμβουλίου θα είναι πιθανώς πιο περίπλοκη από ό,τι υπονοούν ορισμένοι».

Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, πιθανότατα μετά τις 6 μ.μ. τοπική. Θα μπορούσε να καταρρίψει το νομοσχέδιο, αλλά αυτό είναι κάτι που έχει κάνει σπάνια και συνταγματικοί εμπειρογνώμονες και κυβερνητικές πηγές το θεωρούν απίθανο.

Εναλλακτικά, και πιο πιθανό λένε ειδικοί και κυβερνητικές πηγές, είναι ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει την αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά θα καταργεί ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν στην τόνωση της απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας με το σκεπτικό ότι δεν ανήκουν σε νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης.

