Σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών έπληξε σήμερα, Παρασκευή 14/4, την Ιάβα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθμος 592 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησε μετασεισμός 5,5 Ρίχτερ.

Ο σεισμός σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS) είχε μέγεθος 7 Ρίχτερ ωστόσο δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.5 || 122 km N of #Surabaya (#Indonesia) || 12 min ago (local time 17:37:55). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/pC4mKbiYtL

