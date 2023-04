ΗΠΑ: Ο 8χρονος πυροβόλησε το 16χρονο μαύρο αγόρι επειδή χτύπησε το κουδούνι του. Ο έφηβος μπερδεύτηκε και πήγε σε λάθος σπίτι.

Ένας μαύρος έφηβος από το Μιζούρι των ΗΠΑ πυροβολήθηκε από τον 84χρονο ιδιοκτήτη ενός σπιτιού, επειδή χτύπησε το κουδούνι του, για να παραλάβει τα αδέλφια του, αλλά ήταν στο λάθος σπίτι.

Ο 16χρονος Ραλφ Γιαρλ έχει διαφύγει τον κίνδυνο από τον πυροβολισμό και αναρρώνει στο νοσοκομείο με τραύματα σε κεφάλι και χέρι.

Οι γονείς του εφήβου του είχαν ζητήσει να παραλάβει τα δίδυμα αδέλφια του από ένα σπίτι στο Κάνσας Σίτι. Ο Ραλφ έκανε λάθος και αντί να πάει στην 115th Terrace πήγε σε μια άλλη κατοικία, στην 115th Street.

Στον 84χρονο απαγγέλθηκαν χθες κατηγορίες για δύο εγκλήματα, ένα από τα οποία επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Κλέι, ο Ζάκαρι Τόμσον.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Κυριακή έξω από το σπίτι όπου πυροβολήθηκε ο 16χρονος, φωνάζοντας το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» (Black Lives Matter).

A massive crowd has amassed in front of the white man’s home who attempted to murder 16 year old Black boy Ralph Yarl in Kansas City Missouri pic.twitter.com/f100JlEihV

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, τέθηκε υπό κράτηση για 24 ώρες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία στο Μιζούρι, ένα άτομο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία παρά μόνο εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι είναι αναγκαία ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του ή κάποιο άλλο άτομο που απειλείται με θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή βίαιο κακούργημα.

Οι γονείς του εφήβου τού είχαν ζητήσει να παραλάβει τα 13χρονα δίδυμα αδέλφια του από ένα σπίτι στο Κάνσας Σίτι. Ο Ραλφ μπέρδεψε τη διεύθυνση και πήγε σε λάθος σπίτι. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πυροβόλησε εναντίον του εφήβου μέσα από την πόρτα εισόδου, όπως δήλωσε η θεία του Φέιθ Σπούνμουρ.

Η ίδια περιέγραψε τον Ραλφ Πολ Γιαρλ ως ένα έξυπνο και συμπαθητικό παιδί που θέλει να γίνει χημικός μηχανικός.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, με πολλούς διάσημους να εκφράζουν τη θλίψη τους για το περιστατικό.

«Η καρδιά μου έσπασε όταν έμαθα» για το συμβάν αυτό με το «16χρονο αγόρι, που χτύπησε άθελά του την πόρτα του λάθος σπιτιού», έγραψε στο Twitter η ηθοποιός Χάλι Μπέρι, ζητώντας από τον εισαγγελέα να δράσει.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι απάντησε σε μια κλήση λίγο πριν τις 22:00 την Πέμπτη το βράδυ, διευκρινίζοντας ότι ο Γιαρλ διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ralph Yarl, 16, was shot in the head in Kansas City, Mo., after showing up at the wrong house to pick up one of his siblings, lawyers for his family said. He is alive but has a long recovery ahead, they said.

Kansas City Police Chief Stacey Graves spoke to the media with… pic.twitter.com/lkD5CHqztn

— The Washington Post (@washingtonpost) April 17, 2023