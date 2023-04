Τουλάχιστον 4 νεκροί είναι ο απολογισμός του νέου περιστατικού με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις ΗΠΑ, αυτήν τη φορά σε αυτοκινητόδρομο της Πολιτείας Μέιν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ύποπτος είναι υπό κράτηση, αφού πυροβόλησε κατά 7 ατόμων.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς φέρεται να συνδέεται με τον εντοπισμό 4 σορών από τις Αρχές της Πολιτείας των ΗΠΑ νωρίτερα, σήμερα Τρίτη του Πάσχα. Όπως αναφέρουν διεθνή και τοπικά ΜΜΕ, η Αστυνομία βρήκε 4 σορούς ανθρώπων σε ένα σπίτι στην περιοχή Bowdoin του Μέιν.

Λίγη ώρα αργότερα, η Αστυνομία κλήθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο λόγω πυροβολισμών που προέρχονταν από «έναν άνδρα σε αμόκ» με αποτέλεσμα να χτυπηθούν οχήματα. Όλα έγιναν στον αυτοκινητόδρομο I-295, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή Bowdoin, εκεί όπου εντοπίστηκαν οι σοροί.

#BREAKING: At least 7 people shot, 4 killed in Maine shooting spree. Police have a suspect in custody. #BreakingNews pic.twitter.com/rGSucSMUGL

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) April 18, 2023