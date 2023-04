ΗΠΑ: Η κατάρρευση μέρος κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο νότιο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν εντός του κτιρίου συνολικά έξι άτομα. Πλην του νεκρού, υπάρχουν και τέσσερις τραυματίες που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ο τελευταίος αρνήθηκε την περίθαλψη.

Το πάρκινγκ κατέρρευσε «ως το υπόγειο», είπε αξιωματούχος του δήμου.

Εικόνες που κυκλοφορούν στα socia media δείχνουν αυτοκίνητα κάποια από τα οποία έχουν σωριαστεί το ένα πάνω στο άλλο ή έχουν αναποδογυρίσει και καπνό να αναδίδεται από το κτίριο που κατέρρευσε.

BREAKING: At least 1 dead and 5 injured after a parking garage in Lower Manhattan collapsed. Details below:

• The garage is a location where the New York Sheriff’s Department parks their vehicles.

• The second floor of the five-story parking garage collapsed into the first… pic.twitter.com/HLAvSvGpaj

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 18, 2023