Aμείωτες συνεχίζονται οι αιματοχυσίες στο Σουδάν, καθώς αμφότερες οι αντίπαλες δυνάμεις δεν τήρησαν, για δεύτερη φορά, την εκεχειρία της Τετάρτης, τη στιγμή που κλιμακώνεται η ανθρωπιστική κρίση με τους κατοίκους της πρωτεύουσας Χαρτούμ να είναι σε απελπιστική κατάσταση.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι μάχες είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Χαρτούμ, το Μπαχρίι και δυτικά του Ομντουρμάν, τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ευθύνεται για την παραβίαση της εκεχειρίας.

Όλα αυτά ενώ οι κάτοικοι του Χαρτούμ βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, αφού έχουν έλειψη σε τρόφιμα και άλλες προμήθειες και είναι επικίνδυνο να βγουν από τα σπίτια τους όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Τα νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές και αναγκάστηκαν να κλείσουν ή έχουν κατακλυστεί από τραυματίες, με το προσωπικό να έχει εξαντληθεί και τα ιατρικά εφόδια να μηδενίζονται.

Στο Χαρτούμ, ο Στρατός, που διαθέτει ισχυρό πυροβολικό και πολεμικά αεροσκάφη, ελέγχει την πρόσβαση στην πρωτεύουσα, ενώ προσπαθεί να κόψει τις διαδρομές ανεφοδιασμού των μαχητές των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF). Με τις μάχες να μαίνονται, έχοντας προκαλέσει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ τον θάνατο 330 ανθρώπων και πάνω από 3.000 τραυματισμούς, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, στην προσπάθειά τους να διασωθούν.

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης των ανταρτών του RSF, στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστός ως Χεμεντί, μιλώντας στο αραβικό δίκτυο Al Jazeera, δεν άφησε πολλά περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης, καθώς υποστήριξε πως προϋπόθεση ειρήνευσης αποτελεί η απομάκρυνση του Αμπνέτλ Φατάχ αλ Μπουρχάν από την εξουσία του Σουδάν.

