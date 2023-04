Εκατοντάδες διαδηλωτές εισήλθαν για λίγο στα γραφεία διαχειριστή Χρηματιστηρίου, την Πέμπτη, στο Παρίσι, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Περίπου 300 διαδηλωτές, ανεμίζοντας σημαίες και κρατώντας φωτοβολίδες, κατέλαβαν την Euronext, φωνάζοντας: «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμη και αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ».

JUST IN – Protesters invade Euronext, the Paris Stock Exchange after anger against Macron’s pension reform pic.twitter.com/TixNnDFwno

Πρόκειται για ένα σύνθημα που έχει γίνει δημοφιλές ανάμεσα στα τεράστια πλήθη που έχουν συγκεντρωθεί στις ενίοτε βίαιες διαδηλώσεις και απεργίες, οι οποίες ξέσπασαν τον περασμένο Ιανουάριο.

Κάλεσαν, επίσης, τον Μακρόν να παραιτηθεί, ένα γνωστό αίτημα.

Protestors storm the Euronext Bourse building in La Défense district of Paris

Angry at Macron and his now-passed pensions reforms pic.twitter.com/MSKhv6OfM0

— Joseph Ataman (@JosephAtaman) April 20, 2023