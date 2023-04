Μια πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της παράστασης «Fantasmic» στη Disneyland στην Καλιφόρνια, αναγκάζοντας πλήθη έκπληκτων θαυμαστών να εκκενώνουν την περιοχή.

Just watched Fantasmic Dragon catches on fire at Disneyland 😢 #disney pic.twitter.com/49yTBA2MR7

Αν και οι φλόγες που ξεπετάχτηκαν όταν μια κατασκευή δράκου, ύψους περίπου 14 μέτρων πήρε φωτιά, ήταν τεράστιες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Anaheim είπε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού φάνηκε να καλύπτει όλο το θεματικό πάρκο των 100 στρεμμάτων.

Η παράσταση διακόπηκε απότομα, καθώς οι επισκέπτες και τα μέλη του προσωπικού της Disneyland απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη σκηνή, ενώ το προσωπικό έκτακτης ανάγκης επιχειρούσε για να σβήσει τη φωτιά.

«Λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, αυτή η παράσταση του “Fantasmic!” δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε ανακοίνωση στους επισκέπτες του πάρκου. «Ζητούμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση».

🚨#BREAKING: A massive fire breaks out during performance at Disneyland

📌#Anaheim | #California

Currently Disneyland staff are asking everyone to evacuate the area as a Disneyland, prop dragon catches on fire during a Fantasmic show at DisneyLand in Anaheim California. The… pic.twitter.com/F3fCaQTgms

