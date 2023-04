Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε μια κατάσταση πιο επικίνδυνη ακόμη και από εκείνη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Λαβρόφ προήδρευσε της συνεδρίασης που είχε θέμα την πολυμέρεια και τον ιδρυτικό Χάρτη του ΟΗΕ, καθώς η Ρωσία έχει τη μηνιαία εκ περιτροπής προεδρία του 15μελούς οργάνου για τον Απρίλιο.

«Όπως συνέβαινε στον Ψυχρό Πόλεμο, έχουμε φτάσει στο επικίνδυνο, ενδεχομένως ακόμη πιο επικίνδυνο, όριο» δήλωσε ο Λαβρόφ.

Lavrov: The world has probably reached a more dangerous point than during the Cold War

” Russia has clearly explained the tasks it performs within the Special Military Operation: to eliminate the security threats that NATO has been creating for years directly on the Russian… pic.twitter.com/PGjcJutZpl

— Spriter (@Spriter99880) April 24, 2023