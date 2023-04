Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε Πανεπιστήμιο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Το Rose State College στην Οκλαχόμα αναφέρει ότι υπάρχει εισβολή ενόπλου στην Πανεπιστημιούπολη και ζήτησε από όλους τους μαθητές να βρουν καταφύγιο.

Η Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Οκλαχόμα, υπάρχει ένας νεκρός και ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

‼️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. The shooter is in custody and police are on scene. More updates to follow. ‼️ pic.twitter.com/UDDosM8l0S

— Rose State College (@RoseState) April 24, 2023