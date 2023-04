Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε επισήμως ότι θα επιδιώξει δεύτερη προεδρική θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας που αναρτήθηκε on line.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε νωρίς την Τρίτη, ο Μπάιντεν χαρακτήρισε την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση ως μια «μάχη» κατά του εξτρεμισμού των Ρεπουμπλικάνων.

«Όταν ανακοίνωνα την υποψηφιότητα για πρόεδρος πριν από τέσσερα χρόνια, είχα τονίσει ότι βρισκόμαστε εν μέσω μια μάχης που αφορά την “ψυχή” της Αμερικής. Και συνεχίζουμε ακόμα», αναφέρει στο βίντεο, το οποίο άνοιξε με εικόνες από τις κινητοποιήσεις για το θέμα των αμβλώσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι εάν τα επόμενα χρόνια θα έχουμε περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία. Περισσότερα δικαιώματα ή λιγότερα δικαιώματα», επισημαίνει ο Μπάιντεν στο βίντεο. «Γνωρίζω ποια επιθυμώ να είναι η απάντηση και πιστεύω ότι γνωρίζετε κι εσείς. Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό. Γι’ αυτούς τους λόγους θα είμαι υποψήφιος για επανεκλογή», σημειώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Έλα μαζί μας. Ας τελειώσουμε τη δουλειά» τονίζει ο Μπάιντεν στο μήνυμά του.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023