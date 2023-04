Στην αντεπίθεση πέρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και απαντά στις δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος πήρε τον έλεγχο των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που ανήκουν στη φινλανδική Fortum Oyj και τη γερμανική Uniper SE ως πρώτη κίνηση εκ μέρους του Κρεμλίνου σε αντίποινα στις ευρωπαϊκές κυρώσεις για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, με διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν την Τρίτη, επιτρέπεται στην κυβέρνηση να εισάγει «προσωρινό» κρατικό έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία εταιρειών ή προσώπων από «μη φιλικά» κράτη, όπως οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, που έχουν προχωρήσει επί έναν χρόνο σε «μπαράζ» κυρώσεων.

– Russia seizes Fortum, Uniper plants in response to asset freezes by US and its allies

– Sweden expels five diplomatic staff members from Russian embassy

– Russia threatens to pull out of grain deal to protect Ukrainian shipments

