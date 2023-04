Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις που ήθελαν την Ινδία να γίνεται η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, ξεπερνώντας την Κίνα.

Η είδηση στάθηκε αφορμή για το περιοδικό “Der Spiegel” να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα προκλητικό σκίτσο, το οποίο προκάλεσε τις εντονότατες αντιδράσεις πολλών και, ιδιαίτερα, των Ινδών πολιτών, που το χαρακτηρίζουν “ρατσιστικό και κακόγουστο”.

Στην εν λόγω γελοιογραφία του γερμανικού Spiegel αποτυπώνεται ένα τρένο, σε φανερά κακή κατάσταση, γεμάτο Ινδούς επιβάτες, που έχουν ανέβει ακόμη και στην οροφή του, και δίπλα του να κινείται ένα κινεζικό, με μεγάλη ταχύτητα.

👋🏽#Germany this is outrageously racist. @derspiegel caricaturing India in this manner has no resemblance to reality. Purpose is to show #India down and suck up to #China.

This is as bad if not worse than the racist cartoon in @nytimes lampooning India’s successful Mars mission. pic.twitter.com/z9MxcPQC7u

— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) April 23, 2023