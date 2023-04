Ερντογάν: Μετά το συμβάν της αδιαθεσίας του έχουν ακυρωθεί όλες οι δημόσιες εμφανίσεις του, γεγονός που πυροδοτεί ακόμα πιο έντονα τα σενάρια για νοσηλεία του.

Κάποια Μέσα στην Τουρκία κάνουν λόγο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό, ειδήσεις που διαψεύδει κατηγορηματικά η τουρκική προεδρία. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ένα πρόβλημα στο στομάχι του.

Η τουρκική προεδρία, επιμένει ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι απλώς καταβεβλημένος από ένα απλό κρυολόγημα. Οι δημόσιες εμφανίσεις του ωστόσο ακυρώθηκαν και σήμερα 27/04, μαζί και εκείνη στον πυρηνικό σταθμό Ακουγιού, στην τελετή υποδοχής των καυσίμων που θα έρθουν από τη Ρωσία, στην οποία θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τέτοιες αβάσιμες φήμες αναφορικά με την υγεία του προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν. Ο πρόεδρος θα παρακολουθήσει αύριο μέσω βιντεοσύνδεσης τα εγκαίνια του πυρηνικού σταθμού» στο Άκουγιου, σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν στο Twitter. «Καμία παραπληροφόρηση δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο τουρκικός λαός στέκεται στο πλευρό του ηγέτη του και ο Ρ. Τ. Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ετοιμάζονται να νικήσουν στις εκλογές της 14ης Μαϊου», πρόσθεσε.

Το κέντρο αντιμετώπισης παραπληροφόρησης της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας τόνισε ακόμη ότι οι ισχυρισμοί σε κάποιους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ερντογάν «υπέστη καρδιακή προσβολή και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο» δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.

The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.

No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023