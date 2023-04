Με διάταγμα, το οποίο υπέγραψε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας αυξάνεται σε ισόβια, αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο.

Το προεδρικό διάταγμα αναρτήθηκε στον δικτυακό του Κρεμλίνου. Προηγήθηκε, στις 18 Απριλίου, η Δούμα (Κάτω Βουλή της Ρωσίας), η οποία και υπερψήφισε τροπολογίες στον Ποινικό Κώδικα, που προβλέπουν αυστηροποίηση των ποινών για συγκεκριμένα αδικήματα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται επίσης αύξηση της ανώτατης ποινής για την κατηγορία της διάπραξης «τρομοκρατικής ενέργειας» σε φυλάκιση 20 ετών, από 15 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον ρωσικό Ποινικό Κώδικα, «τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζεται η πράξη που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και στοχεύει στην αποσταθεροποίηση της Ρωσίας.

Αντιμέτωποι με ποινή ισόβιας κάθειρξης θα βρίσκονται, επίσης, οι καταδικασθέντες για «διεθνή τρομοκρατία» (σ.σ. μέχρι σήμερα η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή ήταν φυλάκιση 12 ετών), χωρίς να αποσαφηνίζεται στο διάταγμα ο ορισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας.

