Μια ημέρα μετά την δημόσια εμφάνιση του Ρετζέπ Ερντογάν στη Σμύρνη, με την οποία αμφισβήτησε τη δυναμική του αντιπάλου του ενόψει των εκλογών της 14ης Μαΐου, ο Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου μίλησε σήμερα σε μια μεγάλειώδη συγκέντρωση υποστηρικτών του.

Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι πολίτες κατέκλυσαν το απόγευμα της Κυριακής 30/4 την παραλία της Σμύρνης με τις εικόνες από το «κόκκινο ποτάμι» να στέλνουν μήνυμα ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κερδίζει τη μάχη των εντυπώσεων αλλά και των προεκλογικών συγκεντρώσεων.

Η εντυπωσικαή συγκέντρωση στην κεμαλική Σμύρνη δεν προσφέρεται πάντως για ασφαλή συμπεράσματα σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των επικείμενων εκλογών στην Τουρκία καθώς όλες οι μετρήσεις των εταιρειών δημοσκοπήσεων αναφέρουν ότι η μάχη για την τουρκική προεδρία είναι εξαιρετικά… αμφίρροπη.

Μπορεί οι δημοσκοπήσεις μέχρι πρόσφατα να έδειχναν σταθερό προβάδισμα του επικεφαλής της αντιπολίτευσης έναντι του Τούρκου προέδρου, όμως οι έρευνες που διεξήγαγε η Konda Research στις αρχές και τα μέσα Απριλίου προμηνύουν «δυνατό ντέρμπι» στην κάλπη της 14ης Μαΐου.

Η αρθρογράφος του Habertürk, Nagehan Alçı, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη επίσημα, ωστόσο με κάποιον τρόπο διέρρευσαν. Σύμφωνα με αυτά, στον πρώτο γύρο αναμένεται οριακή νίκη του Ερντογάν με ποσοστό 43% έναντι του Κιλιτσντάρογλου με 42%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Μουxαρέμ Ιντζέ με ποσοστό 8%.

Στον δεύτερο γύρο, πάντως, αλλάζουν τα πράγματα, αφού ο Κιλιντσντάρογλου περνάει μπροστά με 51% (έναντι του 49% του Ερντογάν) και εκλέγεται πρόεδρος.

