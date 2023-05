Μια γυναίκα 36 ετών από το Άρκανσο των ΗΠΑ κατηγορείται ότι πούλησε για 11.000 δολάρια κλεμμένα ανθρώπινα μέλη μέσω του Facebook. Αγοραστής φέρεται άνδρας από την Πενσυλβάνια.

Η 36χρονη από το Άρκανσο δήλωσε αθώα στις κατηγορίες ότι πούλησε 20 κιβώτια με κλεμμένα μέλη από πτώματα ιατρικής σχολής σε έναν άνδρα από την Πενσυλβάνια για σχεδόν 11.000 δολάρια.

Πρόκειται για την Candace Chapman Scott, 36 ετών, πρώην εργαζόμενη σε νεκροτομείο, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με 12 κατηγορίες.

Ως αγοραστής κατονομάζεται ο Jeremy Lee Pauley από την Πενσυλβάνια.

Όπως αναφέρει το CBS, η Scott εργάστηκε στο «Arkansas Central Mortuary Services», όπου μέρος της δουλειάς της ήταν η μεταφορά, η αποτέφρωση και η ταρίχευση πτωμάτων που είχαν δωριστεί σε φοιτητές ιατρικής για εξέταση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 36χρονη πούλησε έμβρυα, εγκεφάλους, καρδιές, πνεύμονες, γεννητικά όργανα, μεγάλα κομμάτια δέρματος και άλλα ανθρώπινα μέλη.

