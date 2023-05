Απίστευτες σκηνές, που δεν αρμόζουν σε ένα σχολείο, εκτυλίχθηκαν σε σχολείο του Τέξας, όταν ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε μαθητές και μια καθηγήτρια προσπάθησε να τον σταματήσει.

Η καθηγήτρια χτυπήθηκε άγρια από τους μαθητές, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι μαθητές του Westfield High School έριξαν την καθηγήτρια στο έδαφος.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι μαθητές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και ο καβγάς εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με την οικογένεια της καθηγήτριας, ήταν ανήμπορη να μιλήσει μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη. Ο πατέρας της δήλωσε ότι υποφέρει από αφόρητους πόνους στο κεφάλι.

«Τρία ή τέσσερα παιδιά έπεσαν πάνω της. Την έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να την κλωτσάνε και να της τραβάνε τα μαλλιά» συγκλονίζει συνάδελφος της καθηγήτριας.

«Αγαπά τα παιδιά, είναι ο πιο καλός άνθρωπος. Συγκλονίστηκα από αυτό που συνέβη» αναφέρει και προσθέτει ότι καθηγητές και άλλοι διοικητικοί υπάλληλοι του σχολείου δεν αισθάνονται ασφαλείς «με μόλις δύο αστυνομικούς και 3.000 μαθητές».

Everyday

Shocking moment mob of ninth-grade students viciously attack female assistant principal after she tried to break up a fight in the hallway, leaving her hospitalized with head injuries and unable to talk pic.twitter.com/4yjR67dGfD

— Dark_Chicago (@dark_chicago) May 2, 2023