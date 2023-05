Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αποκλείστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές του Λονδίνου, όταν ένας άνδρας πέταξε ύποπτα φυσίγγια κυνηγετικού όπλου στο έδαφος έξω από τη βασιλική κατοικία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βρετανίας έκανε γνωστό ότι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα γύρω στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), αφού πλησίασε τις πύλες του Παλατιού και πέταξε «αριθμό αντικειμένων» στο χώρο των ανακτόρων στο Λονδίνο.

BREAKING: Man has been arrested outside Buckingham Palacehttps://t.co/IcwTnK8uva

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oyXjfMGrNp

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2023