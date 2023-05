Bελιγράδι: Σε κατάσταση σοκ είναι η Σερβία από την τραγωδία στο σχολείο «Vladislav Ribnikar» στο Βελιγράδι. Ο 14χρονος που εισήλθε στο κτήριο το πρωί της Τρίτης 3/5 και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, σκότωσε οκτώ παιδιά και έναν φύλακα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν ανεπίσημα στην εφημερίδα «Blic».

Το αγόρι εισέβαλε οπλισμένο στο μάθημα της ιστορίας και άρχισε να πυροβολεί κατά της δασκάλας (σσ: δίνει μάχη για τη ζωή της) των συμμαθητών του και των φρουρών ασφαλείας. Δώδεκα παιδιά εισήχθησαν στο Νοσοκομείο Παίδων Tiršova , οκτώ από αυτά κατέληξαν, τρία νοσηλεύονται στην εντατική και ένα κορίτσι βρίσκεται στο χειρουργείο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Ο δράστης άνοιξε πυρ όπως όλα δείχνουν με το όπλο του πατέρα του. Λίγη ώρα μετά συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Τρομοκρατημένοι γονείς έσπευσαν στο σχολείο προσπαθώντας να εντοπίσουν τα παιδιά τους. Τοπικά μέσα ενημέρωσης από το σημείο μετέδωσαν στιγμές χάους και αγωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του αγοριού έχει στην κατοχή του δύο όπλα.

«Πήρε μια μονάδα στην ιστορία και μετά τρελάθηκε. Πυροβόλησε τον ιστορικό στο γραφείο και μετά και τους φίλους του. Έχει σε όλα τα μαθήματα Α και όλοι τον λέμε σπασίκλα» λένε οι συμμαθητές του στο σχολείο.

Ο έφηβος Kosta Kecmanovic

Η στιγμή της σύλληψής του

