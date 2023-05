Έτοιμη να απαντήσει εμφανίζεται η Μόσχα, μετά την επίθεση με drones στην καρδιά της πρωτεύουσας, καθώς το Κρεμλίνο θεωρεί ότι πρόκειται για ουκρανικό χτύπημα με σκοπό τη δολοφονία του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο διαψεύδει κατηγορηματικά οπιαδήποτε σχέση με την επίθεση.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για «απειλή της ζωής του προέδρου Πούτιν».

Η απόπειρα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν την επίθεση γιατί τα drones καταρρίφθηκαν, επισημαίνει το Κρεμλίνο.

Όπως σημειώνουν τα ρωσικά ΜΜΕ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν θύματα ή υλικές ζημιές.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει στήλη καπνού επάνω από το Κρεμλίνο.

Το βίντεο αναρτήθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, από ομάδα κατοίκων στην περιοχή απέναντι από το Κρεμλίνο, στην απέναντι όχθη του Μόσχοβα, και δημοσιεύθηκε από ρωσικά ΜΜΕ περιλαμβανομένων του Telegram και του ενημερωτικού Μέσου του ρωσικού στρατού, Zvezda.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η παρέλαση της 9ης Μαΐου θα διεξαχθεί στη Μόσχα παρά το περιστατικό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Ukraine tried to strike at the Kremlin at night. It happened at about 3 o’clock in the morning. Two drones were reportedly aimed at the residence of Vladimir Putin. Russian president was not injured, the Kremlin said.- Russian media. (Not a joke) pic.twitter.com/cl7HP9Dcai

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 3, 2023