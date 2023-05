Ο σάλος από την επίθεση με τα drones στο Κρεμλίνο δεν λέει να κοπάσει, με το περιστατικό να προκαλεί πολλά περισσότερα ερωτήματα από ζημιές στην κατοικία του προέδρου της Ρωσίας, στη Μόσχα.

Η Μόσχα μιλά ευθέως για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και ανεβάζει τους τόνους κατά της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο αποποιείται κάθε ευθύνη και τονίζει ότι δεν είχε λόγους να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν άγνοια για το τι συνέβη και ποιος ήταν ο δράστης, την ώρα μάλιστα που η Ουκρανία προβάλλει το σενάριο χτυπήματος από Ρώσους.

Πώς, όμως, κατάφεραν τα δύο drones να φτάσουν στο κέντρο της Μόσχας, μέσα στο Κρεμλίνο; Τι είδους ήταν, από πού πέταξαν και πόσα εκρηκτικά μετέφεραν; Τα ερωτήματα για την ώρα δεν έχουν κάποια σαφή απάντηση -και ίσως μάλιστα αργήσει να δοθεί. Eπιπλέον, ήταν επίθεση με στόχο τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως διατείνεται η Μόσχα, ή απλά ένα «βαρύ» συμβολικό χτύπημα;

Και μόνο σε αυτό το επίπεδο η επίθεση δεν είναι καθόλου αμελητέα. Ακόμη και αν οι δράστες δεν ήθελαν να προκαλέσουν ζημιές ή και θύματα, η εικόνα των εκρήξεων στην καρδιά του ρωσικού κράτους είναι εντυπωσιακή.

Another video of the drone hitting the Kremlin pic.twitter.com/lhtYrElhqw

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 3, 2023