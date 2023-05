Αστυνομικοί συνέλαβαν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της γυναίκα και να τραυματιστούν άλλες τέσσερις χθες Τετάρτη μέσα σε ιατρική δομή στο κέντρο της Ατλάντας (Τζόρτζια, νοτιοανατολικές ΗΠΑ), προτού κάνει πειρατεία σε αυτοκίνητο και τραπεί σε φυγή από τον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Update as of 12:42pm – We are working an active shooter situation inside a building on West. Peachtree St, between 12th St and 13th St. We are aware of multiple people injured. No suspect is in custody.

