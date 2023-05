Στα άκρα οδηγείται η ένοπλη σύρραξη Ρωσίας – Ουκρανίας μετά τη δραματική κατηγορία του Κρεμλίνου για απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με τις δύο πλευρές να ετοιμάζουν τις δικές τους αντεπιθέσεις.

H Ρωσία ξεκίνησε έρευνα για τρομοκρατία κατηγορώντας ανοικτά την Ουκρανία για τρομοκρατική απόπειρα δολοφονίας.

Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος της χώρας Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε ανοικτά τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι οι φερόμενες επιθέσεις με drone στο Κρεμλίνο από το Κίεβο δεν αφήνουν στη Μόσχα άλλη επιλογή παρά να «εξολοθρεύσει» τον Ζελένσκι.

Photo of the day: The dome of the Senate Palace in the Kremlin after the drone attack. pic.twitter.com/lwdFQt15Pp

Ο Ουκρανός πρόεδρος που πραγματοποιεί περιοδεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αρνήθηκε ότι το Κίεβο βρίσκεται πίσω από την επίθεση κατά του Πούτιν. «Δεν χτυπάμε τον Πούτιν ή τη Μόσχα. Πολεμάμε στα δικά μας εδάφη», είπε σε συνέντευξη τύπου στο Ελσίνκι.

Σήμερα δε μεταβαίνει στην Ολλανδία για να μιλήσει στη Χάγη. Θα επισκεφθεί επίσης το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο ερευνά φερόμενα ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Ουκρανοί μάλιστα δεν διστάζουν να κάνουν λόγο για ρωσική προβοκάτσια με στόχο να αποτραπεί η ουκρανική αντεπίθεση για την ανακατάληψη της Κριμαίας.

Δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδεχόμενο η Μόσχα να «στήσει» ακόμη και πυρηνικό ατύχημα στον σταθμό της Ζαπορίζια, ξυπνώντας τον πυρηνικό εφιάλτη στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το 1986 και το Τσερνόμπιλ.

The #Kremlin may use the strike to justify canceling or further limiting May 9th celebrations, actions that would likely augment the information effort framing the war in #Ukraine as directly threatening #Russia's observance of revered historical events. https://t.co/TLr6LL5vq3 https://t.co/oDgqitSJo9

— ISW (@TheStudyofWar) May 4, 2023