Μαντλίν ΜακΚάν: Χθες συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την ημέρα εξαφάνισης του κοριτσιού και συγγενείς και φίλοι της οικογένειας συμμετείχαν σε μια μικρή τελετή μνήμης.

Άνθρωποι κοντά στην οικογένεια άναψαν κεριά αφιερωμένα στο κορίτσι που εξαφανίστηκε, σε μια ειδική τελετή έγινε στη γενέτειρα της Μαντλίν ΜακΚάν στο Rothley του Leicestershire.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο δίδυμος αδελφός της Μαντλίν δεν παραβρέθηκε, αλλά ήταν εκεί η μικρότερη αδελφή της, η Αμελί ΜακΚάν, 18 ετών σήμερα.

Η Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007 από τουριστικό θέρετρο στην Πορτογαλία που παραθέριζε η οικογένειά της. Τότε ήταν τριών ετών. Η Αμελί ήταν στην τελετή δίπλα στους γονείς της. «Είναι πολύ όμορφο που όλοι είναι εδώ σήμερα δίπλα μας σε αυτήν την δυσάρεστη περίσταση» είπε η Αμελί ΜακΚάν.

«Ποτέ μην τα παρατάς», «μην με ξεχνάς» και «ακόμα μας λείπεις» ακούστηκε να λέει ο κόσμος. Ο εφημέριος του ναού Ρομπ Γκλάντστοουν ξεκίνησε την τελετή λέγοντας «Είμαστε εδώ απόψε για να δείξουμε το στοργικό μας ενδιαφέρον για τη Μαντλίν και για όλα τα μικρά παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους παρά τη θέλησή τους.

«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να δώσουμε ελπίδα και να προσευχηθούμε ξανά για να ανανεώσουμε τη δύναμή μας, τόσο καιρό μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν».

«Δεκαέξι χρόνια και ακόμη κανείς δεν ξέρει μετά από τόσο καιρό. Ακόμα και αν ήταν άσχημα τα νέα, με κάποιον τρόπο, αυτό θα έκλεινε τον κύκλο της αγωνίας. Αλλά χωρίς αυτό, ακόμα υπάρχει ελπίδα» είπε φίλος της οικογένειας, που παραβρέθηκε στην τελετή.

Madeleine McCann’s younger sister Amelie pictured for the first time since she was a child https://t.co/vgZHmXYbnS pic.twitter.com/qxpL9VoS6J

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 4, 2023