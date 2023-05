Η αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου έχει ξεκινήσει.

Το παρών θα δώσουν πάνω από 2.200 καλεσμένοι υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων θα είναι φυσικά, κάποια από τα βασιλικά μέλη, αλλά και συγγενείς, καθώς και διεθνείς εκπρόσωποι από 203 χώρες.

Επιπλέον, στην στέψη θα βρεθούν ακόμα και εργαζόμενοι σε κοινότητες ή φιλανθρωπικές οργανώσεις που σχετίζονται με το Παλάτι.

Η πρόβα τζενεράλε για τα ανώτερα μέλη της οικογένειας, τα οποία θα έχουν και σημαντικό ρόλο στο τελετουργικό, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Μαΐου στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

The King and Royal Family Arrives at Westminster Abbey for Coronation Rehearsals

Όταν μάλιστα, η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε έξω από τον ναό, η Κέιτ Μίντλετον και η κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ φάνηκαν να κατευθύνονται προς στον χώρο, ενώ ήταν και οι δύο ντυμένες με φλοράλ φορέματα.

