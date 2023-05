Συνελήφθη o 21χρονος δράστης που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό 15 σε χωριό κοντά στο Βελιγράδι, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS TV.

Ο 21χρονος σκόρπισε τον θάνατο στα χωριά Ντούμπονα και Σέπσιν, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητο του. Το τηλεοπτικό δίκτυο Nova S μεταδίδει ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δέκα ανθρώπων και ο τραυματισμός άλλων δεκαπέντε.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

#BREAKING #SERBIA

🔴 SERBIA :#VIDEO MOMENT OF ARREST OF MASS SHOOTER!

MASS SHOOTING AT A SCHOOL IN BELGRADE CITY!

A teenager opened fire at a school.

8 schoolchildren & a guard killed, 6 children & a teacher wounded.

The suspect in custody.#BreakingNews #UltimaHora… pic.twitter.com/MAuwgO1P3r

— LoveWorld (@LoveWorld_Peopl) May 3, 2023