Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στη νότια Ρωσία, η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, προκάλεσε πυρκαγιά, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε επίσης πως δεν υπάρχουν θύματα από το σημερινό περιστατικό και ότι η πυρκαγιά κατασβέσθηκε.

Δεν έγινε αμέσως σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό. Συνήθως οι ουκρανοί αξιωματούχοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τέτοιες επιθέσεις μέσα στην επικράτεια της Ρωσίας, αν και μερικές φορές εκφράζουν την ικανοποίησή τους γι’ αυτές.

Το διυλιστήριο Ίλσκι, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ της περιφέρειας Κρανσοντάρ στη Μαύρη Θάλασσα, έχει ικανότητα επεξεργασίας περίπου 6,6 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

🔥 It is reported that there is again a fire on the territory of the Ilsky oil refinery in the Krasnodar region.

It is confirmed that a drone has flown to one of the facilities again, after which a fire started there. pic.twitter.com/13k1nVqapa

