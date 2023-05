Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει η πολιτική της να καθοδηγείται από τα εξώφυλλα περιοδικών, δήλωσε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική πολιτική μας να καθοδηγείται και την εθνική βούληση να επηρεάζεται από τα εξώφυλλα περιοδικών, τα οποία είναι ο επιχειρησιακός μηχανισμός παγκόσμιων δυνάμεων», έγραψε ο Ερντογάν στο Twitter.

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή του κατηγορεί τη Δύση πως αποκαλεί «τρομοκράτες» αυτούς «που μαρτύρησαν, τους αστυνομικούς, τους στρατιώτες και τους πολίτες». Παράλληλα κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της κυβέρνησής του, ανέφερε πως η Τουρκία «έχει περιορίσει τρομοκρατικές οργανώσεις με τις πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές της κινήσεις» και έχει συμβάλει «στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων με συμφωνίες και διαδρόμους για τα σιτηρά».

Ο Ερντογάν κάνει λόγο για Τουρκία δυνατή σε επιχειρησιακό αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, του τουρκικού κόσμου και των μουσουλμάνων στα Βαλκάνια. «Στεκόμαστε δίπλα στα αδέρφια μας με όλα τα μέσα όταν χρειάζεται, όπως στη Λιβύη, τη Συρία και το Καραμπάχ», γράφει και προσθέτει πως η Τουρκία «συμβάλλει στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων με συμφωνίες δέσμιων ανταλλαγών και διαδρόμου σιτηρών».

«Ως κράτος του οποίου η ιστορία είναι γεμάτη ένδοξες νίκες, ερχόμαστε στη θέση που μας αξίζει στο διεθνές σύστημα. Δεν θα επιτρέψουμε να κατευθύνεται η εσωτερική μας πολιτική και να επηρεάζεται η εθνική βούληση από τα εξώφυλλα των περιοδικών, που αποτελούν τον επιχειρησιακό μηχανισμό των παγκόσμιων δυνάμεων», καταλήγει.

Ο Ερντογάν έκανε τα σχόλια αυτά αφού το βρετανικό περιοδικό The Economist τον στοχοθέτησε με ένα εξώφυλλο που έγραφε «Σώστε τη δημοκρατία», «Ο Ερντογάν πρέπει να φύγει», «Ψηφίστε!».

Επίσης το Economist αποθέωνε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Τουρκίας και Νο 1 αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και ανέφερε ότι μπορεί να αλλάξει την χώρα αν κερδίσει τις εκλογές.

The defeat of Recep Tayyip Erdogan would have global consequences—and show democrats everywhere that strongmen can be beaten https://t.co/bHPEstl69d pic.twitter.com/tMjhj2Wa1P

— The Economist (@TheEconomist) May 4, 2023