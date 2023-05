Ένα συγκλονιστικό video κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, όπου διακρίνεται ένας μαθητής του Γυμνασίου Mifflin στο Columbus του Οχάιο, στις ΗΠΑ, να μαχαιρώνει έναν συμμαθητή του.

Όπως φαίνεται, ο νεαρός με το λευκό φούτερ περνά δίπλα από έναν άλλο μαθητή με μαύρη κουκούλα, που περίμενε στον τοίχο σε έναν κοινόχρηστο χώρο του σχολείου.

Όταν ο πρώτος μαθητής πλησίασε τον συμμαθητή του, εκείνος έβγαλε ένα μαχαίρι από το παντελόνι του και άρχισε να τον μαχαιρώνει.

Το θύμα προσπάθησε να τρέξει, για να αποφύγει τα χτυπήματα, ωστόσο, ο δράστης τον κυνήγησε και του κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο κρατητήριο ανηλίκων της κομητείας Φράνκλιν, στο Οχάιο.

Άγνωστοι παραμένουν, μέχρι στιγμής, οι λόγοι της επίθεσης καθώς και το πώς κατάφερε να μπει με μαχαίρι στο σχολείο, ενώ η σχολική περιφέρεια έχει επενδύσει πάνω από 3 εκατ. δολάρια για να εγκαταστήσει προηγμένα συστήματα ανίχνευσης όπλων.

⚠️ WARNING

Very disturbing video from a felonious assault that happened yesterday at Mifflin HS.

It’s time @ColsCitySchools returns SRO’s and takes student, teacher, and staff safety serious.

Our children should be concerned with math tests, not being stabbed in school. pic.twitter.com/k0a56PkMOD

— Brian Steel (@EVPFOP9) April 30, 2023