Oι καταρρακτώδεις βροχές, που έπληξαν την Πέμπτη την επαρχία Νότιο Κίβου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έγιναν η αιτία να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 176 άνθρωποι, την στιγμή που δεκάδες πολίτες αναζητούνται.

Απεσταλμένος του Reuters στην πόλη Μπουσούσου του Κονγκό δήλωσε ότι είδε τους διασώστες να ανασύρουν πτώματα και καταμέτρησε τουλάχιστον 176 σορούς. Μεταξύ των νεκρών, βρίσκονται πολλές γυναίκες και παιδιά.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την υπερχείλιση δύο ποταμών, με αποτέλεσμα να γίνουν κατολισθήσεις και να πλημμυρίσουν τα χωριά Μπουσούσου και Νιαμουκούμπι, προκαλώντας ζημιές και απώλειες ζωών.

Ο τοπικός διοικητής, Τόμας Μπακένγκα, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες και περίπου 40 θεωρούνται αγνοούμενοι.

Ο Ντελφίν Μπιρίμπι, ηγέτης της κοινότητας στο Καλέχε στο Νότιο Κίβου του Κονγκό, δήλωσε ότι υπήρχαν 15 νεκροί στο χωριό του και περισσότεροι από 30 άνθρωποι αναζητούνται στις κοντινές τοποθεσίες Μπουσουσού και Νιαμουκούμπι, ενώ εξέφρασε τον φόβο ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς θα συνεχίσουν να ανασύρονται πτώματα.

Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν αγνοουμένους, ενώ προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια των σπιτιών τους.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Νότιου Κίβου, με ανακοίνωσή της εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες που επλήγησαν και ανέφερε ότι στέλνει αντιπροσωπεία στο σημείο.

South-#Kivu: at least 50 people died following floods in the territory of #Kilehe in the province of South-Kivu, east #DRC overnight from Thursday to Friday. pic.twitter.com/Jm9CLULO2J

— SOS Médias Burundi (@SOSMediasBDI) May 5, 2023