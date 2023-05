Ο βασιλιάς Κάρολος και ο γιος του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, βγήκαν την Παρασκευή στον δρόμο και χαιρέτισαν τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο κέντρο του Λονδίνου, εν αναμονή της αυριανής τελετής στέψης.

Ο Κάρολος βγήκε από τις πύλες του παλατιού με το βασιλικό αυτοκίνητό του, ωστόσο, σταμάτησε στα μισά της μεγάλης λεωφόρου που οδηγεί στο Μπάκιγχαμ. Στην περιοχή αυτή, έχουν κατασκηνώσει εδώ και ημέρες πολλοί Βρετανοί, ενό ψει της τελετής στέψης. Αντάλλαξε χειραψία και χαμόγελα με πολλούς από αυτούς, ενώ άλλοι τον επευφημούσαν με ζητωκραυγές και φωνάζοντας «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά (God save the King)».

The King and the Prince and Princess of Wales are undertaking a walkabout along The Mall on the eve of the coronation pic.twitter.com/zZWwwLpf2g

— Rebecca English (@RE_DailyMail) May 5, 2023