Εικόνες χάους εκτυλίχθηκαν στο Μετρό του Λονδίνου την Παρασκευή, όταν βαγόνι γέμισε καπνούς με τους πανικόβλητους επιβάτες να βγαίνουν σπάζοντας τα τζάμια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, άρχισαν να παρατηρούν μια έντονη μυρωδιά καπνού και καμμένου ενώ λίγο μετά, οι πόρτες του συρμού σφράγισαν και παγιδεύτηκαν μέσα σε αυτό.

Βίντεο δείχνουν δεκάδες επιβάτες να κλαίνε, την ώρα που άλλοι προσπαθούσαν να σπάσουν τα τζάμια.

Σωτήρας είναι ένας άνδρας στην αποβάθρα, ο οποίος με ένα σφυρί αρχίζει να σπάει τα τζάμια για να βγουν οι παγιδευμένοι.

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3

— Jake sharp (@jakesharp0108) May 5, 2023