Ο επικεφαλής της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, δημοσίευσε μια έκθεση προς τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, με αίτημα να παραδοθούν οι θέσεις της οργάνωσης στο Μπαχμούτ στους Καντιροβίτες.

Στην έκθεση αυτή αναφέρει πως «δεχόμαστε ο Ραμζάν Καντίροφ και οι δυνάμεις του που πολέμησαν γενναία στη Μαριούπολη και σε άλλες περιοχές, να αντικαταστήσουν τις δυνάμεις της Wagner», τονίζοντας πως πρέπει η αλλαγή να έχει γίνει ως τις δώδεκα τα μεσάνυχτα της 10ης Μαΐου.

