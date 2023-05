Οι υψηλότερες θερμοκρασίες όλων των εποχών καταγράφονται αυτές τις ημέρες στο Βιετνάμ, με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Οι καταγραφές είναι εκτός ορίων και σε άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Ταϊλάνδη, το Λάος και η Μιανμάρ.

Αν και η περίοδος υψηλών θερμοκρασιών είναι συνηθισμένη πριν από τους μουσώνες και τις βροχές που φέρνουν, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται είναι εξαιρετικά υψηλές και σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Το προηγούμενο ρεκόρ χώρας για το Βιετνάμ ήταν 43,4 βαθμοί από το 2019.

Hottest day in history for Laos again.

43.5C at Luang Prabang,tied the Laotian record set yesterday.

31.8C at Thakhek hottest night in Lao history.

Hottest nights ever also for Vientiane and for most stations.

Hottest day ever from North (34.5C Pong Sa Ly) to South (41.3C Pakse) pic.twitter.com/OnsxaENAc3

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 7, 2023