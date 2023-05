Ζελένσκι: Η Ρωσία θα ηττηθεί “με τον ίδιο τρόπο” που ηττήθηκε ο ναζισμός το 1945, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα 8 Μαiου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζεται η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

“Όλο το παλιό κακό που έχει επαναφέρει η σύγχρονη Ρωσία θα ηττηθεί με τον ίδιο τρόπο που ηττήθηκε ο ναζισμός”, υπογράμμισε ο Ζελένσκι σε ομιλία του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία δεσμεύθηκε “να απελευθερώσει” τις περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

“Όπως καταστρέψαμε το κακό μαζί τότε, καταστρέφουμε ένα αντίστοιχο κακό μαζί τώρα”, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

It is on May 8 that most nations of the world remember the greatness of the victory over the Nazis. The world admires all those who were protecting and protected life. Who threw down the Nazi flags on the liberated territory and who opened the gates of the concentration camps.…

