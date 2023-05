Χένρι Κίσινγκερ: Τον χρονικό ορίζοντα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, προσδιόρισε ο βετεράνος διπλωμάτης και πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Κίσινγκερ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η Κίνα θα συμβάλει καθοριστικά στην αλλαγή της πορείας του πολέμου.

«Τώρα που η Κίνα μπήκε στη διαπραγμάτευση, νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί στο τέλος του έτους», είπε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Θα μιλάμε για διαπραγματευτικές διαδικασίες και ακόμη και για πραγματικές διαπραγματεύσεις», τόνισε.

Παράλληλα, ο Κίσινγκερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι τόσο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ όσο και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα δέχονταν να του μιλήσουν, αν τηλεφωνούσε.

Ερωτηθείς εάν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα εφόσον του ζητήσει κάτι τέτοιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο γνωστός διπλωμάτης απάντησε: «Θα ήμουν διατεθειμένος να το κάνω, ναι. Αλλά σε ρόλο συμβούλου, όχι ως ενεργό άτομο».

