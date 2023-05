Ένοπλοι εισέβαλαν σε εκκλησία Βαπτιστών, στην πολιτεία Καντούνα της βορειοδυτικής Νιγηρίας, και απήγαγαν 40 πιστούς, εκ των οποίων 15 κατάφεραν να διαφύγουν.

«25 άνθρωποι κρατούνται ακόμη αιχμάλωτοι» δήλωσε ο πάστορας Τζόζεφ Χαγιάμπ για την επίθεση στην εκκλησία της πόλης Τσίκουν, στη Νιγηρία.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας στην πολιτεία Καντούνα επιβεβαίωσε την επίθεση, ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό απαχθέντων.

— News Headlines (@newsheadlinesng) May 8, 2023

Bandits kidnap 40 Kaduna worshippers during church service, 15 escape #Headlines #news #Nigeria https://t.co/73qbXFnAtm

Στη Νιγηρία, συμμορίες επιδίδονται συχνά σε απαγωγές με σκοπό να ζητήσουν λύτρα, κυρίως στο βορειοδυτικό και κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι όμηροι κρατούνται σε πρόχειρους καταυλισμούς μέσα σε αχανείς δασικές εκτάσεις, όσο οι ένοπλοι διαπραγματεύονται την καταβολή λύτρων προκειμένου να τους απελευθερώσουν.

Gunmen Kidnap 40 Worshippers During Service in Kaduna via @politicsngr https://t.co/32FDe8hZR0

— Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) May 8, 2023