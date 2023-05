“Θέλουμε ένα ειρηνικό μέλλον”, τόνισε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του για την Ημέρα της Νίκης, εκτιμώντας ότι “εναντίον της πατρίδας μας εξαπολύεται πραγματικός πόλεμος”.

Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει στη Μόσχα η παρέλαση χιλιάδων στρατιωτών υπό το βλέμμα του Πούτιν αλλά και άλλων μελών της ρωσικής πολιτικής ελίτ, κατά τη σημερινή επέτειο που γιορτάζεται η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Putin accuses the West of "creating a real cult of Nazism."

