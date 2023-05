Ίμραν Χαν: Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ίμραν Χαν συνελήφθη σήμερα, Τρίτη 9 Μαΐου, από τον στρατό, ανακοίνωσε συνεργάτης του.

Ο Χαν συνελήφθη όταν μετέβη σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα εκδικαζόταν υπόθεση διαφθοράς στην οποία ήταν κατηγορούμενος, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, λίγη ώρα αφού ο Πακιστανός πρώην πρωθυπουργός εισήλθε στο κτίριο του Ανώτερου Δικαστηρίου τον ακολούθησαν μέλη παραστρατιωτικών ομάδων και στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Η πύλη του κτιρίου αποκλείστηκε από θωρακισμένα οχήματα, ενώ ο Χαν απομακρύνθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

