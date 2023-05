Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά και 10 γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, στην ξηραμένη κοίτη ποταμού, στο κρατίδιο Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Περίπου 30 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Ινδίας και ορισμένοι εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

A bus carrying almost 50 passengers in India’s Madhya Pradesh state crashed, leaving 15 dead and over 20 injured. An investigation has been launched into the accident. #India #buscrash pic.twitter.com/65cazOTxRh

