Τουλάχιστον 52 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε καραμπόλα, που σημειώθηκε την Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο A12 στο Βρανδεμβούργο της ανατολικής Γερμανίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε μεταξύ των πόλεων Στόρκοου και Φρίντερσντορφ, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο (DPA), επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

Ένα βυτιοφόρο, το οποίο κατευθυνόταν προς το Βερολίνο, επιχείρησε να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας και αφού συγκρούστηκε με φορτηγό, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε πολωνικό τουριστικό λεωφορείο.

Dozens of people were injured in a collision between a bus and a truck in the eastern German state of Brandenburg at midday on Tuesday, according to the police, who put the number at 35. https://t.co/zVIZMufyC6

