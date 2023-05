Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν, δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες διαφθοράς, μια ημέρα μετά τη σύλληψή του που προκάλεσε πανεθνικές διαδηλώσεις.

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την Αστυνομία του Πακιστάν, και οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εθνικό επίπεδο στις διαδηλώσεις.

Υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στον ξενώνα της Αστυνομίας, όπου κρατείται ο Ίμραν Χαν, που χρησιμοποιείται και ως αίθουσα δικαστηρίου.

Η σύλληψη κλιμάκωσε δραματικά τις εντάσεις μεταξύ του Χαν και του Στρατού σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης για το Πακιστάν.

Η καταδίκη θα αποκλείσει οριστικά τον πρώην αστέρα του κρίκετ και πρωθυπουργό από το 2018 έως το 2022 από το να είναι υποψήφιος για το αξίωμα. Οι εκλογές θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.

Δραματικά πλάνα έδειξαν δεκάδες αξιωματικούς ασφαλείας να απομακρύνουν με τη βία τον 70χρονο από το δικαστήριο, την Τρίτη, και στη συνέχεια να τον επιβιβάζουν σε ένα αστυνομικό όχημα.

Σύμφωνα με το BBC, την Τετάρτη ο Χαν παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία ότι πούλησε παράνομα κρατικά δώρα κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, σε μια υπόθεση που έφερε στο προσκήνιο η Εκλογική Επιτροπή.

Ο Χαν αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι εκπλήρωσε όλες τις νομικές προϋποθέσεις.

Ήταν η πρώτη από τις δεκάδες υποθέσεις εναντίον του, για τις οποίες του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες.

Επί μήνες απέφευγε τη σύλληψη, με τους υποστηρικτές του να δίνουν κατά καιρούς σκληρές μάχες με την Αστυνομία για να μην τεθεί υπό κράτηση.

