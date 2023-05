Φινλανδία: Κατέρρευσε πεζογέφυρα σήμερα (11.5.2023) στην πόλη Έσποου της Φινλανδίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλά παιδιά που βρίσκονταν εκεί, ανακοίνωσε η νοσοκομειακή αρχή της φινλανδικής πρωτεύουσας.

Όπως επεσήμανε η υπηρεσία διασώσεων της περιοχής του Ελσίνκι, περίπου 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση της πεζογέφυρας, που βρισκόταν κοντά σε εργοτάξιο.

Η πεζογέφυρα στο Έσποου της Φινλανδίας έπεσε ξαφνικά, ενώ στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος.

Στην πλειονότητά τους οι τραυματίες ήταν παιδιά.

Οι τραυματίες (αρκετοί είχαν υποστεί κατάγματα) μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομεία του Ελσίνκι.

#BreakingNews At least 27 have been reportedly injured, most children, after a pedestrian bridge collapsed in the Finnish city of Espoo, just outside the country's capital. pic.twitter.com/64yV0lX34h

— Our World (@MeetOurWorld) May 11, 2023