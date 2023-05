Πυροβολισμοί ακούστηκαν από σπίτι στην Σεβίλλη, με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο.

Τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι πριν τους πυροβολισμούς ένα αυτοκίνητο είχε πέσει πάνω στην πύλη πολυκατοικίας στην περιοχή Poligono Sur της Σεβίλλης.

Αναφορές κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον ένοπλο.

#BREAKING: Several people wounded in shooting incident in Polígono Sur neighbourhood of Seville, Spain; suspect barricaded inside homehttps://t.co/WGQyNbOptR

— I.E.N. (@BreakingIEN) May 11, 2023